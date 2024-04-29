وزير الصحة الاتحادي يستقبل سفير السودان بمصر

د. هيثم وزير الصحة المكلف

إستقبل وزير الصحة الاتحادي المكلف المكلف، د.هيثم محمد إبراهيم بمكتبه اليوم سفير السودان لدى مصر السفير عماد عدوي.

وقال الوزير في تصريح صحفي عقب الإجتماع،إن اللقاء يأتي في إطار التحضير و التنسيق المشترك بعد إستلام مهامه كسفير للسودان بمصر؛ ومناقشة العديد من الملفات الصحية والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الصحة.

واستعرض الوزير المشروعات والاتفاقيات المشتركة بين البلدين وأبرزها الاتفاقيات التي تم إبرامها والتي من شأنها تسهيل دخول الدواء وكذلك إ اعتماد عدد من المصانع الدوائية في مصر، فضلا عن التوسع في مسألة الشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات، بما يسهل وصول الإمدادات الطبية إلى السودان، ومن ثم تحقيق الأمن الدوائي للبلاد،بالإضافة إلى بروتوكول تدريب الكوادر الطبية وعلاج المرضى السودانيين عبر البرتوكول المصري.

ونوه الوزير،إلى أن الاجتماع تطرق إلى كيفية تطوير سبل التعاون المشترك المصري والسوداني والقطري ضمن المبادرة القطرية المصرية،لافتا إلى تدريب الأطباء وفق برامج معتمدة من الزمالة المصرية في التخصصات الطبية الكبرى مثل الباطنة، الجراحات العامة، النساء والتوليد والأطفال، مشيرا إلى إستخراج تصاريح مؤقتة تجدد كل فترة ليتسنى لهم ممارسة العمل في المستشفيات المصرية بعد الحصول على البورد السوداني الذي يتم بالتعاون مع الزمالة المصرية.

وأشار الوزير، إلى إلى إجتماع مشترك للنقاش حول مشروع القامبيا والتوقيع البرتوكول المشترك .

وتوجه بالشكر للقيادة السياسية في مصر على حسن استقبال الوافدين السودانيين ومعاملتهم معاملة كريمة وتقديم كافة سبل الدعم الصحية لهم بعد اندلاع الأحداث بتمرد مليشات الدعم السريع, مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت المساعدات الصحية والإنسانية للشعب السوداني.

من جانبه أكد السفير عماد عدوي، أن الصحة تاتي في اول الملفات، مثمناً الدور الكبير لوزارة الصحة الإتحادية خلال الفترة السابقة ،لافتاً إلى ضرورة الإستفادة من الكوادر الطبية السودانية بجمهورية مصر العربية،داعياً إلى التنسيق لعلاج جرحى الكرامة للحالات التي تستدعي العلاج بالخارج،عبر البرتوكول المصري .

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