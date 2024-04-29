أنشيلوتي: لا للانتقام.. وهذا رأيي في توخيل

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنه استمتع حقًا بفترة تدريبه لبايرن ميونخ، والتي استمرت لحوالي موسم ونصف.

جاء ذلك، قبل مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ، غدًا الثلاثاء، على ملعب أليانز آرينا، في ذهب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأقيل أنشيلوتي من تدريب بايرن ميونخ، في منتصف عام 2018، بسبب سوء النتائج.

وأجاب أنشيلوتي على سؤال في المؤتمر الصحفي للمباراة، حول ما إذا كان يرغب في الانتقام، وقال: “لا للانتقام، لقد كنت محظوظًا بتدريب بايرن ميونخ، كان بإمكاني البقاء لفترة أطول، لكن لدي ذكريات جيدة حقًا هنا”.

وأضاف: “نحن نتحدث عن اثنين من أقوى الفرق في التاريخ، فريقان ليست لهما هوية واضحة في اللعب، لا يمكن التقليل من قيمة ريال مدريد أبدًا في هذه المسابقة تحديدًا.. الجميع يعرف ما يمكننا فعله، وكذلك بايرن ميونخ”.

وعن تصريحات توماس توخيل، مدرب بايرن، عن أن سيرج جنابري سوف يسجل غدًا، قال: “جنابري لديه القدرة على تسجيل الأهداف، تمامًا مثل جمال موسيالا وهاري كين وليروي ساني”.

وتابع: “لدينا فينيسيوس أيضًا، وفرصه أكبر للتسجيل من فيرلاند ميندي، لدينا احترام كبير لمهاجمي بايرن”.

وعن رأيه في توخيل، قال: “إنه مدرب رائع ومذهل على المستوى التكتيكي.. أكن له الكثير من الاحترام والمودة”.

وعند سؤاله باللغة الألمانية، قال: “عذرًا، لقد نسيت اللغة الألمانية، ميونخ مدينة رائعة للعيش فيها، لكن اللغة الألمانية لم تخطر على بالي أبدًا.. ابني يتحدثها جيدًا”.

وأوضح سبب سفر جيريمي دي ليون، لاعب فريق الرديف، مع الفريق الأول إلى ميونخ رغم عدم وجوده في القائمة.

واستبعد أن يكون ذلك بسبب “الاعتقاد في خرافة” لتكرار ما حدث في مانشستر في ربع النهائي.

وقال “عندما نتدرب، نريد أن يكون لدينا 20 لاعبا وكنا 19 لاعبا فقط، في المباريات الأخيرة، أحضرنا جيريمي، لأنه بالتحدث مع راؤول (مدرب فريق كاستيا)، يتدرب بشكل جيد للغاية، وهو جاد للغاية ويساهم معنا في المران، إنه شاب يتمتع بجودة كبيرة”.

وانضم اللاعب البورتوريكي، كما حدث في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي ضد مانشستر سيتي، إلى الفريق الأول، على الرغم من عدم تمكنه من اللعب في دوري الأبطال حيث لم يتم تسجيله بعد انضمامه إلى ريال مدريد في يناير/كانون ثان الماضي.

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