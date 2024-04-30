قيام مركز لامراض القلب بكسلا

اطلع والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق علي الخطوات الجارية والترتيبات الخاصة بقيام مركز امراض القلب بولاية كسلا والذي يعتبر واحدا من مكونات القلعة الطبية بالولاية.

وامن الوالي لدي لقائه اللجنة العليا لقيام المركز ـ امن علي اهمية الخطوة الذي يساعد في توطين العلاج داخل الولاية وتقديم الخدمات للولايات المجاورة وحتي دول الجوار. واكد الوالي دعم حكومة الولاية لجهود قيام المركز حتي يري النور باعتباره من المشاريع الكبيرة والمهمة مشيرا الي ان ولاية كسلا وباستقبالها عددا كبيرا من المتاثرين بالحرب اصبحت مطالبة بتقديم مختلف الخدمات للوافدين خاصة الخدمات الصحية.

من جانبه اوضح مدير عام وزارة الصحة بالانابة شاع الدين حمزة الحسين ان المركز يعتبر من الاهمية بمكان مشيرا الي ان انشاءه يخضع لامكانيات ومعايير واولويات ودراسات وااشياء معينة. واضاف ان وجود عدد كبير من اختصاصيي امراض الباطنية والقلب ساهم في تسريع قيام المركز بالولاة اضافة الي تزايد اعداد مرضي القلب في ظل صعوبة الوصول الي ولايتي الخرطوم والجزيزة بسبب الحرب. واوضح ان المركز ايضا يساعد في السياحة العلاجية بالولاية خاصة وان الولاية تجذب الكثيرين لتلقي العلاج بالولاية وتخفيف العبء مبينا ان الولاية تسعي ايضا الي توطين الصناعات الدوائية منوها في ذات الوقت الي المشاريع الكبيرة التي ستري النور قريبا في الطاع الصحي الذي يعتبر ركيزة اساسية في التنمية. من جانبه امتدح الدكتور السمؤال عبد العزيز استشاري الباطنية وامراض القلب والقسطرة مدير المركز ـ امتدح الجهود الكبيرة الرسمية والشعبية التي ساهم فيها مجتمع كسلا بصورة عامة لقيام المركز موضحا ان المشروع مشروع ضخم سيساهم في حلحلة مشاكل الولاية والولايات المجاورة ويمكن ان تمتد حتي الي دول الجوار. وكشف عن حجم المعاناة التي تواجه مرضي القلب بعد توقف العمل بمركز ودمدني للقلب ومراكز اخري بولاية الخرطوم. واضاف ان ولاية كسلا اصبحت الوجهه الاولي في النزوح الامر الذي ادي زيادة الضغط في الخدمات العلاجية بالولاية.و اشار الي ان هنالك خدمات علاجية متطورة قامت بالولاية ومتميزة علي مستوي التخصصات الدقيقة كاشفا عن اجراء اول عملية قسطرة قلب بكسلا مجانا بكسلا.

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