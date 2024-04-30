مأساة سجينة تُجسّد مخاطر الشيكات بدون رصيد

نشرت وزارة الداخلية القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع إكس فيديو مؤثراً يروي قصة إحدى نزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية، تحذر فيه من مخاطر التهاون في التعامل مع الشيكات بدون رصيد، وتُظهر الندم الذي ينتابها بعد ارتكاب هذه الجريمة التي أدت إلى سجنها. تروي المسجونة قصتها قائلة: «إنّ غلطتها كانت في ثقتها المفرطة بشريكها، حيث وقعت على شيكات على بياض، وظنت أنه سيستخدمها بطريقة صحيحة، لكنه استغلّ تلك الشيكات في ارتكاب مخالفات مالية، مما أدى إلى سجنها».

وتضيف: «أنا مُفتقدة الأهل، وحيدة أمي وأبي، وأشعر بحسرة كبيرة على غيابها عني». كما أنّ ابنتها تُشكل مصدر ألم كبير لها، فهي تفتقدها بشدة ولا تستطيع رؤيتها».

وتُعلن المسجونة عزمها على عدم ارتكاب أي خطأ مماثل مرة أخرى، بعد هذه التجربة القاسية التي خاضتها، والخسائر المادية والنفسية التي لحقت بها.

الشرق القطرية