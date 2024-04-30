فضيحة العدالة البريطانية

البريطانيون ثائرون، فقد تجدد الغضب العام بشأن فضيحة دمرت حياة المئات من عمال البريد البريطانيين، في واحدة من أكبر حالات إخفاق العدالة فى تاريخ بريطانيا، تم الكشف عن فضيحة مكاتب البريد البريطاني التي استمرت لأكثر من 20 عاماً، الفضيحة التي أثارت استياءً عاماً، ودمرت حياة المئات من عمال البريد البريطاني فتجدد الغضب العام مع بداية العام، بعد بث دراما تليفزيونية حول هذه القضية في المملكة المتحدة.

فضيحة أصبحت موضوع دراما تليفزيونية وأثارت مطالبات بالعدالة والتحقيق، وعنوان المسلسل Mr Bates vs The Post Office. من انتاج ITV Studios.

فقد تمت محاكمة وإدانة المئات من عمال البريد بتهم مزعومة في المحاسبة الكاذبة والسرقة والاحتيال بين عامي 1999 و2015، بسبب نظام برمجي معيب يظهر بشكل غير صحيح الأموال المفقودة من الحسابات.

أثرت هذه الإدانات على حياة العديد من العاملين في مكتب البريد، حيث أدت بعض الأحكام إلى السجن وفقدان للسبل المعيشية، وأدت برامج الكمبيوتر الخاطئة إلى سجن نحو 230 من العاملين في مكاتب البريد بتهم كاذبة بالسرقة والاحتيال.. واتُهم آلاف آخرون بارتكاب جرائم مماثلة.

أعاد الإعلام بعد أكثر من 20 عامًا، حكاية القضية المشار إليها باسم فضيحة Post Office Horizon فتصدرت عناوين الأخبار. بعد أن لعبت إحدى المجلات العلمية المتخصصة في “الكمبيوتر” دورًا مهمًا في فضح ما تم وصفه بأنه أكبر إجهاض للعدالة في تاريخ المملكة المتحدة. في عام 1999، بدأت حكومة المملكة المتحدة، المساهم الوحيد في مكتب البريد، في أتمتة العمليات المحاسبية في حوالي 14000 فرع من فروع مكتب البريد.. وشهد ذلك إدخال نظام كمبيوتر مركزي من المورد “فوجيتسو”، والذي تم ربط جميع الفروع به. حل هذا النظام محل الممارسات المحاسبية الورقية التقليدية.

يحكي ان بين عامي 1999 و2015، تمت محاكمة 736 مديرًا لفروع مكتب البريد وإدانتهم بسوء السلوك المالي بناءً على معلومات تم إنشاؤها بواسطة برامج الحوسبة الخاصة بالمنظمة. Horizon، برنامج الكمبيوتر الذي لا يزال يستخدمه مكتب البريد اليوم، أشار بشكل خاطئ إلى أن مديري البريد الفرعيين وخادمات البريد الفرعيين (الألقاب الرسمية الممنوحة لمديري مكاتب البريد)، قد تورطوا في حملة سرقة ومحاسبة كاذبة، مما دفع الكثيرين إلى يقضي عقوبة السجن.

منهم “بارمود كاليا” أحد المسجونين ظلما.. وفي عام 2001، حكم على كاليا بالسجن لمدة ستة أشهر في عام 2001، بعد اتهامه زوراً باختلاس أكثر من 20 ألف جنيه استرليني (25500 دولار أميركي). حتى إن مدير مكتب البريد في جنوب شرق لندن اضطر إلى اقتراض المال من والدته لسد العجز النقدي المفترض من بيانات البرنامج هورايزون، أما “سيما ميسرا”، فهي موظفة بريد انجليزي أخري كانت حاملاً في أسبوعها الثامن عندما حُكم عليها بالسجن لمدة 15 شهرًا بتهمة الاحتيال في عام 2010 بعد إلقاء اللوم عليها في تناقض نقدي قدره 74 ألف جنيه استرليني (94 ألف دولار بالسعر الحالي). وروت محنتها لصحيفة بريطانية: “لقد تم تحذيري من احتمال أن أسجن”.

“لكنني بصراحة لم أستطع أن أرى للحظة كيف يمكن أن أعاقب ؟ بهذه الطريقة على شيء لم أفعله.. كان لدي ثقة في نظام العدالة في تلك المرحلة.. عندما قال القاضي إنه حُكم عليّ بالسجن 15 شهرًا، فقدت الوعي.. لو لم أكن حاملاً، كنت سأنتحر. لقد كنت في الحضيض”. ومثلها مثل زميلها ” كاليا”، لم يتم إلغاء إدانتهما حتى عام 2021.

لكن ما الأخطاء التي ارتكبتها برامج الكمبيوتر؟ بدأ مكتب البريد في إطلاق برنامج Horizon للحوسبة في بريطانيا – من تصنيع شركة فوجيتسو اليابانية – في عام 1999. وقد تم تقديمه لإدارة المعاملات المالية في فروع مكتب البريد في المملكة المتحدة.

لكن الموظفين سرعان ما بدأوا في الإبلاغ عن أن هورايزون كانت تشير بشكل خاطئ إلى وجود عجز نقدي، واشتكوا من أن النظام لم يكن مناسبًا للغرض. شكاواهم المقدمة إلى إدارة مكتب البريد بشأن وجود أخطاء في النظام ذهبت أدراج الرياح، واستمرت هذه المخالفات المالية في الظهور في حسابات الفروع في جميع أنحاء البلاد. في مواجهة هذه التناقضات والافتقار إلى الدعم من الإدارة، حاول بعض مدراء البريد الفرعيين وسيدات البريد الفرعيين سد “الثغرات المالية” بأموالهم الخاصة.

لكن رؤساء مكاتب البريد، مقتنعين بأنهم تعرضوا للاحتيال ورفضوا الاعتراف بأوجه القصور في شركة هورايزن، بدأوا في إطلاق دعاوى قضائية خاصة ضد الموظفين في عام 2000.فقضى بعض العمال أحكامًا بالسجن بعد إدانتهم بالسرقة. واجه الكثيرون خرابًا ماليًا بعد أن صدرت لهم تعليمات برد الأموال التي اتُهموا بسرقتها.

كما ارتبط انهيار العلاقات وحالات الانتحار العديدة بما وصفه المحامي البريطاني جيسون بير بأنه “أسوأ إجهاض للعدالة في الآونة الأخيرة”.. التاريخ القانوني البريطاني. قال بير، وهو مستشار التحقيق العام المستمر في الفضيحة، والذي بدأت جلسات الاستماع إليه رسميًا في فبراير/شباط 2022، إن “السمعة دمرت، لأسباب ليس أقلها أن الجرائم التي أدين بها الرجال والنساء جميعها تضمنت التصرف بطريقة غير شريفة”.

وأضاف: الأشخاص الذين كانوا جزءًا مهمًا ومحترمًا وجزءًا لا يتجزأ من المجتمعات المحلية التي خدموها تم تجنبهم في بعض الحالات. ومن المؤسف أن عدداً من الرجال والنساء ماتوا قبل أن تعترف الدولة علناً بأنهم أدينوا خطأً.

تم الكشف عن إجهاض العدالة في عام 2019 عندما قضت المحكمة العليا بأن برنامج Horizon هو المسؤول وأمرت الحكومة بإجراء تحقيق في القضية في عام 2020.. ولكن حتى الآن، تم إلغاء إدانات 93 شخصًا فقط بعد الكشف عنها. أن برنامج هورايزون كان مليئًا بالأخطاء. وفي عام 2021، ألغت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة 39 من تلك الإدانات في حكم واحد. ولا تزال بقية الحالات قيد التقييم، لكن الدراما التليفزيونية الأخيرة أثارت دعوات لتسريع العملية.

مع تصاعد الانتقادات والمطالبات بالعدالة، قام مكتب البريد بتسوية المطالبات المقدمة من بعض المتضررين، حيث دُفعت مبالغ تعويضية بلغت حوالي 138 مليون جنيه استرليني. في هذا السياق، يجري تحقيق عام مستقل، وتحقيق للشرطة، للوقوف على ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.

كما شارك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في الأمر، ووعد بأن أكثر من 700 من عمال البريد الذين حوكموا بسبب جرائم لم يرتكبوها قط “سوف يحصلون على التعويض الذي يستحقونه”. فضيحة عدالة، وواحدة من المشاكل المتراكمة التي تواجهها بريطانيا التي غابت عنها الشمس.

مودي حكيم – بوابة روز اليوسف

