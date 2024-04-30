ديوان الزكاة بمروي يقدم دعومات مالية لجرحي ومصابي معركة الكرامة

قدم ديوان الزكاة بمحلية مروي دعومات مالية لجرحي و مصابي معركة الكرامة بمستشفيات مروي العسكري والضمان مروي بحضور المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة حسن حسين ورئيس اللجنة الطبية لإسناد الجرحي والمصابين لواء ركن م. أحمد محمد الحسن.

وأكد مدير الديوان بالمحلية د.كمال علي محمد أن الدعم المالي يأتي ضمن أنشطة وبرامج الديوان الداعمة والمساندة للقوات المسلحة في معركة الكرامة ولمن قدموا أرواحهم فداء للوطن حتي تحقيق النصر المؤزر متمنياً الشفاء العاجل للجرحي والمصابين وفقا لسونا.

فيما أثني المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة ورئيس لجنة دعم وإسناد مصابي معركة الكرامة بالمحلية علي مبادرة ديوان الزكاة وكل المبادرات المجتمعية والرسمية والطوعية التي ظلت تقدم الدعم المادي والمعنوي للجرحي والمصابين. اليوم التالي

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