دولة إفريقية تصدر “أحدث عملة في العالم”

بدأت زيمبابوي، الثلاثاء، تداول عملة جديدة، لتحل محل العملة المحلية، الدولار الزيمبابوي، التي تضررت بسبب انخفاض قيمتها ورفض المواطنين التعامل بها في كثير من الأحيان.
وطرحت عملة “زيغ” الجديدة إلكترونيا في أوائل أبريل، لكن أصبح بالإمكان الآن استخدام الأوراق النقدية والعملات المعدنية لهذه العملة.
و”زيغ” أحدث محاولة من جانب الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، لوقف أزمة العملة المستمرة منذ فترة طويلة، التي تعكس مشاكلها الاقتصادية المتواصلة.
وكانت الحكومة قد طرحت في السابق أفكارا مختلفة لتحل محل الدولار الزيمبابوي، بما في ذلك إدخال العملات الذهبية لوقف التضخم وحتى تجربة العملة الرقمية.
سكاي نيوز
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