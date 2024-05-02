إعفاء المدير التنفيذي لمحلية المناقل

أصدر الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم قرار رقم( 4) لسنة 2024م بإنهاء تكليف الأستاذ حافظ عبدالله الجاك من مهام المدير التنفيذي لمحلية المناقل و تكليف الأستاذ عثمان احمد الحاج يوسف بمهام واعباء المدير تنفيذي لمحلية المناقلي و يعمل به من تاريخ التوقيع عليه. و وجه القرار السادة الامين العام لحكومة ولاية الجزيرة وأمين ديوان الحكم المحلي والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع القرار موضع التنفيذ . المناقل

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