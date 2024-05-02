والي ولاية كسلا يتفقد إدارة مرور ولاية كسلا

أكد اللواء (م) الصادق محمد ازرق اشبو والي ولاية كسلا استعداد حكومة الولاية لتقديم كافة أوجه الدعم لشرطة الولاية وشرطة المرور بصوره اخص للاطلاع و القيام بدورهم الرائد في تحقيق السلامة لمواطني الولاية ، معربا عن شكره وامتنانه للمجهود الكبير لشرطة مرور الولاية تحت قيادة العقيد شرطه بابكر النور ابراهيم مدير مرور كسلا وفي ترقية وتطوير العمل المروري بالولاية بجانب اكمال منظومة الاشارات الضوئيه وانتشار القوة في كل الأوقات ، مطمنا مواطني الولاية باستقرار الوضع الأمني بجميع محليات الولاية داعيا مواطني الولاية بضرورة التبليغ الفوري عن كل الظواهر السلبية التي تهدد امن وسلامة انسان الولاية.

كما وعد بتسهيل كل معوقات العمل بالمرور تجويدا للأداء ،جاء ذلك لدي زيارته اليوم لإدارة مرور ولاية كسلا والتي كان في استقباله العقيد شرطه بابكر النور ابراهيم مدير الادارة.

مدير شرطة الولاية اشاد بزيارة الوالي للادارة واعتبرها محفزا قويا لبذل المزيد من العطاء لإنسان الولايه ، متناولا خطة إدارته في كافة الأصعدة ابتداء من تأهيل اقسام المرور بالمحليات وافتتاح مصنع اللوحات بالولاية اضافة الي مشروع اجهزة الاتصال المتنقلة بالتنسيق مع شركة MRM ذات الاسم في هذا المجال، كما تطرق النور الي حملات الضبط المروري التي تستهدف المخالفات التي تهدد الأمن المجتمعي مثل التظليل والمركبات الغير مرخصة ومغننه واشار ابراهيم الي الخطة المستقبليه التي تتمحور في تركيب كاميرات مراقبه لكل التقاطعات.

وعلي ذات الصعيد اشاد بابكر بفرع الاعلام والتوعية المروريه بالادارة والذي يعتبره رديف في كل مايتحقق من سلامة انسان كسلا وذلك من خلال برامج التوعية المرورية لكل شرائح المجتمع.