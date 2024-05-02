الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية

الاسكندرية شنّت الأجهزة الأمنية حملة استهدفت منطقة العصافرة بالإسكندرية لضبط حائزى المواد المخدرة والقائمين على ترويجها. أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (30 قضية ضبط خلالها (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى الهيروين والشابو – 420 قرصًا مخدرًا – 12 قطعة سلاح أبيض.. بحوزة 34 متهمًا). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار الحملات الأمنية. صدى البلد

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