محمد رمضان عن فيديوهات مقلديه: «جوه كل شارع في مصر هتلاقي شبهي»

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» لعدد من محبيه وهم يقلدونه في عدد من المشاهد التليفزيونية الخاصة به وفي أغانيه.

ظهر أحد مقلدي الفنان محمد رمضان في الفيديو وهو يقف على خشبة المسرح في أحد الحفلات ويؤدي نفس حركاته على أنغام أغنيتة الشهيرة «ثابت»، وعلق «رمضان» على الفيديو قائلا: «جوه كل شارع في مصر هتلاقي شبهي والحب بيعمل اكتر من كده، الحمدلله».

يذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد غاب عن السباق الرمضاني لهذا العام 2024 ولكنه شارك رمضان الماضي بمسلسل جعفر العمدة الذي قدمه بمشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم منذر رياحنة وزينة وإيمان العاصي ومنة فضالي وأحمد فهيم وجوري بكر وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

الوطن نيوز