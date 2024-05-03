والي الخرطوم يصدر أمر طواريء رقم (٢) بتكوين الخلية الامنية

أصدر والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم أمر طواريء رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤م بتكوين الخلية الامنية بولاية الخرطوم و ذلك استنادا على حالة الطواريء و قرار لجنة تسيق شؤون أمن الولاية و يعمل به من تاريخ اصداره.

تختص الخلية الامنية بعدة مهام منها جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها و التعامل معها، و تعمل الخلية كجهاز إنذار مبكر لبقية القوات النظامية، و التركيز على المعلومات الاستخبارتية و الأمنية العاجلة و التي تشكل تهديدا ماثلا لا يقبل البطء في التعامل معه بالطريقة التقليدية.

وأيضا رصد الخلايا النائمة، التحري ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة التي يشتبه فيها و تفتيش و مداهمة المواقع التي تأكد وجود نشاط عدائي بها، والإستجواب المشترك للمقبوض عليهم،و إحالة القضايا التي تحتاج إلى عمل أمني تقليدي ( طويل المدى إلى الأجهزة النظامية) مثال ( حركة الحواضن المجتمعية من مناطق وجود العدو الي مناطق سيطرة القوات المسلحة ) وتعزيز و مساندة عمل القوات النظامية كافة بتنفيذ حملات أمنية نوعية بالتنسيق معها ( الظواهر السالبة ) .