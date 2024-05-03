السودان يحدد الاثنين اخر موعدا للتقديم لحج 1445

أعلن المجلس الأعلي للحج و العمرة، أن الموعد الأخير للتقديم والسداد الإلكتروني للراغبين لأداء فريضة الحج لهذا العام، هو يوم الأثنين القادم 27 شوال 1445هجرية الموافق له 6/ مايو 2024م. سونا

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