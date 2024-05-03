طرح البوستر الدعائي لفيلم جوازة توكسيك “ليلى علوي وبيومي فؤاد”

بيومي فؤاد طرحت الشركة المنتجة لفيلم جوازة توكسيك للفنان بيومي فؤاد وليلى علوي، البوستر الدعائى الأول للفيلم استعدادا لطرحه خلال الموسم القادم. ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة البوستر الدعائى للفيلم وعلقت عليه قائلة: كل شيء بالاتفاق إلا الجوازة التوكسيك بالخناق. فيلم جوازة توكسيك بطولة بيومي فؤاد، ليلى علوي، نسرين طافش، ملك قورة، محمد انور ، واخراج محمود كريم. ويجمع فيلم جوازة توكسيك النجمين ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الرابعة فى السينما بعدما قدما سوياً أفلام “ماما حامل” عام 2021 بمشاركة حمدى الميرغنى، محمد سلام، و”شوجر دادى” عام 2023 بمشاركة حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، مصطفى غريب والعملين من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم. صدى البلد

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