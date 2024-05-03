اردول: دي أهم جزئية في شهادة المبعوث الأمريكي أمام لجنة العلاقات الخارجية

طبعا أهم جزئية في شهادة المبعوث الأمريكي بالأمس أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الاميركي هو إقراره بأن الدعم السريع إرتكب جرائم تطهير عرقي في السودان، وهذه وحدها أقل خطوة يمكن أن تترتب عليها اخلاقياً على الاقل إتخاذ العديد من الاجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية اللازمة لوقف وحماية المدنيين العزل من ذلك، بينها دعم الجهات الحكومية والحقوقية والسياسية المحلية والدولية وفق القانون الدولي ومبدأ مسؤولية الحماية، لا يجب أن يتقاعس العالم الحر الأفريقي والمجتمع الدولي ويتصالح تجاه هذه الجرائم والمتورطين فيها دعما ومساندة…

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