شاهد.. الفنانة ندى القلعة تواصل دعمها للجيش وتطلق أغنية جديدة (حبابو القالوا ليه جنابو)

واصلت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان (القلعة) دعمها للقوات المسلحة السودانية في حربها الدائرة ضد قوات الدعم السريع. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السودانية حرصت ومنذ بداية الحرب على الغناء للجيش وتحميس الجنود. القلعة أطلقت خلال الساعات القليلة الماضية أغنية جديدة حملت اسم (حبابو القالوا ليه جنابو) تغزلت عبرها في ضباط وجنود الجيش. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن الأغنية من كلمات وألحان خباب عمر وتم تسجيلها بأستوديوهات سمارت ميديا, على يد الموسيقار عمر القصاص. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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