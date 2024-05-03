بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) صدق الله العلي العظيم.
ينعي السيد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وأعضاء حكومته نجل رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سائلين الله أن يربط على قلب والده الصبر وللفقيد الرحمة والمغفرة.
اللهم ادخله الجنه بلا حساب ولا سابق عذاب واجعل الجنه مستقره ومقامه وابدله دار خيرا من داره وبدل شبابه الغض بجنات عرضها السموات والارض اللهم صبر والديه وأهله ومعارفه واصدقاءه.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر والى الخرطوم ينعى نجل رئيس مجلس السيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.