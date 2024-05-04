رفقاً بالصامتين

يعيشون مندسين، بين خوف البوح وسحر الكلام، بين فيض، ودمع وأحيانا كثيرة تردد، منعزلين بالفطرة، وينجزون بصمت، فهؤلاء أبعد ما يكونون عن الصخب، والضوضاء، والصراخ. الصامتون يستمعون جيداً لأصواتهم الداخلية، وصراخهم الذي ينبض بين ثنايا أرواحهم، يتعاملون مع الأحداث والحياة الواقعية ببرود مصطنع أحيانا، بالتالي يجازون بالجروح والعتب، لان الآخرين ينظرون إليهم بعين مثقوبة، ويتعاملون معهم بازدراء، والكثير من الغضب تجاه برودهم.لنتوقف لحظة واحدة، ونتراجع خطوة إلى الوراء للنظر إليهم بعين الرحمة والاختلاف والعدل، لا الشفقة، نأخذ بيدهم قليلا، ونمارس معهم الحقوق الإنسانية لأنهم اختلفوا وتميزوا بالهدوء، الصمت، والكثير من الحكمة تجاه الحياة، وعراقيلها، مشاكلها وهمومها، هم يعانون ولكن معاناتهم تخرج على شكل دموع منهمرة، تفيض في الخلوة، بعد أن نتراجع خطوات إلى الوراء وننظر بعين واعية لهم، سنعلم جيداً أنهم أكثر الأشخاص طيبة، واتزانا وإنسانية، لهم جوانب إبداعية مخفية، نراهم يميلون للعزلة لممارسة فنونهم، وجنونهم اللامتناهي في الكتابة، والرسم، والتصوير، والكثير الكثير من الهوايات التي تنبع من دواخل هؤلاء المتهمين.

الحياة قاسية، ولها أسنان حادة تنخر جوانب البشر، البعض منهم يستطيع أن ينجو بقوة، وجبروت، سلطة، وتحد وصراخ، وهناك المستسلم البائس الذي يواجه الحياة بتذمر، ووحشة، وأحيانا بهروب مفتعل، ولا مبالاة واعية. الصامتون، يعيشون كل أنواع الضغط، النفسي والاجتماعي وغيره، ولكن ردات أفعالهم تكون داخلية، محجوبة عن العالم، لأنهم لو أخرجوا ما يشعرون به لذابت كل المشاعر وتلاشت الاحتجاجات وعاش الطرف الآخر لواماً.

مريم جاسم – الشرق القطرية