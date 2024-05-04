كباشي والحلو يتفقان على إيصال المساعدات لمستحقيها بشكل فوري وتوقيع وثيقة

إلتقى عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي اليوم بجوبا رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو. وناقش اللقاء الأزمة السودانية وتبادلا الرؤى حول الحلول، للملف الإنساني وإيصال المساعدات والحل السياسي. و إتفقا على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها داخل البلاد . كما إتفقا على عقد إجتماع خلال أسبوع لوفد من حكومة السودان ووفد من الحركة الشعبية شمال للتوقيع على وثيقة خاصة بالعمليات الإنسانية في المنطقتين. وصرح توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية بان رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو أكد جاهزيته لإستقبال أي وفود شعبية للتفاكر حول الحلول للأزمة في كل السودان. وقال إن اللقاء تناول حل الأزمة في السودان والملف الإنساني وتم الإتفاق على إيصال فوري للمساعدات الإنسانية في المنطقتين على أن يلتقي خلال أسبوع وفد لإقرار وثيقة تحدد كيفية إيصال المساعدات. إعلام القوات المسلحة السودانية

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