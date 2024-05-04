الجيش : نعمل على قطع الإمدادات عن الدعم السريع شمال الخرطوم

قال الجيش السوداني في بيان، اليوم السبت، إنه كثف عملياته في منطقة الكدرو العسكرية شمال العاصمة الخرطوم لقطع الإمدادات عن قوات الدعم السريع.

وذكر الجيش في بيانه أنه دمر عددا من شاحنات الوقود والمركبات القتالية “وقتل جميع من فيها”.

واندلعت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في منتصف أبريل نيسان 2023 إثر خلافات حول خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا للانتقال إلى حكم مدني بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019.

تقدم كبير

وحقق الجيش السوداني في الأسابيع الأخيرة تقدما كبيرا، حيث تمكن من استعادة الكثير من المواقع من قوات الدعم السريع حيث أفادت مصادر في حركة جيش تحرير السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير أن قوات تضم حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان والقوات النظامية ومجموعات متحالفة من القوة المشتركة والجيش السوداني، باتت قريبة من استعادة مصفاة الجيلي للبترول، شمال مدينة بحري التي تنتج نحو 70% من احتياجات السودان من الطاقة.

كما تواصل تلك القوات التقدم لاستعادة كامل إقليم دارفور وتطهير المدن السودانية من قوات الدعم السريع.

وأعلنت القوة المشتركة في إقليم دارفور، وهي قوة تكونت من الحركات المسلحة في الإقليم عقب اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، معنية بحماية المدنيين في الإقليم، في 11 أبريل الجاري خروجها عن الحياد والانضمام للقتال إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع.

وأكدت القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح في بيان، مواصلة مشاركتها في معركة الكرامة بجانب القوات المسلحة السودانية والأجهزة الأمنية الأخري في كل المحاور وجبهات القتال “لتحرير كل شبرٍ من أرض الوطن”.

ومنذ أيام تدور معارك عنيفة بين الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى في ولاية الجزيرة بوسط البلاد. كانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على ولاية الجزيرة في ديسمبر من العام الماضي بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش استمرت أياما.

العربية نت