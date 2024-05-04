ريال مدريد يسحق قادش.. وينتظر تعثر برشلونة

انتصر ريال مدريد على ضيفه قادش، بثلاثية دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من عمر الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل أهداف ريال مدريد، إبراهيم دياز وجود بيلينجهام وخوسيلو في الدقائق 51 و68 و(90+3).

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليجا برصيد 87 نقطة، أما قادش فقد تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز 18.

وينتظر ريال مدريد، هدية من برشلونة، الذي سيواجه جيرونا مساء اليوم، حيث أن تعثر الفريق الكتالوني يعني تتويج الميرنجي رسميا باللقب.

وبدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، بتصويبة صاروخية من ميليتاو، لكن الحارس ليديسما تألق في التصدي لها بالدقيقة 10.

وحاول إبراهيم دياز، الانطلاق من الجانب الأيسر، لكن إسكالانتي مدافع قادش شتت الكرة من أمامه.

وجاء أول رد من الضيوف في الدقيقة 21، إذ تلقى كريس راموس كرة عرضية داخل المنطقة، وصوب كرة قوية مرت بعيدا عن المرمى.

وانطلق روبن سوبرينو في هجوم عكسي سريع، لينفرد بالحارس تيبو كورتوا لولا تدخل مثالي من ناتشو، الذي وضع قدمه وحول الكرة إلى ركنية بالدقيقة 31.

وحاول أردا جولر لاعب ريال مدريد، التصويب من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت بعيدا عن المرمى بالدقيقة 35.

ومع بداية الشوط الثاني، انطلق كريس راموس لينفرد بالحارس كورتوا، وتألق الأخير في التصدي لتسديدته، ليحرم الضيوف من تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 49.

وجاء الرد من إبراهيم دياز، والذي سجل هدف التقدم لريال مدريد بالدقيقة 51، حيث تلقى اللاعب المغربي، تمريرة من مودريتش وصوب كرة صاروخية مقوسة على حدود منطقة الجزاء، أقصى يسار الحارس ليديسما.

وحاول خوسيلو إضافة الهدف الثاني لريال مدريد بالدقيقة 58، بتصويبة داخل المنطقة، لكنها ارتطمت بالمدافع فالي.

ونجح جود بيلينجهام في إضافة الهدف الثاني بعد دقائق معدودة من مشاركته كبديل، حيث مرر له إبراهيم دياز، عرضية من الطرف الأيمن داخل منطقة الجزاء، ومن لمسة واحدة وضع الكرة في الشباك بالدقيقة 68.

وأرسل فينيسيوس جونيور كرة عرضية، وصلت إلى ميليتاو داخل المنطقة، والذي ارتقى وسدد كرة رأسية، لكن الحارس ليديسما تصدى لها بالدقيقة 82.

وحاول لوكا مودريتش التصويب من خارج المنطقة، لكن ليديسما تصدى لتصويبته ببراعة في الدقيقة 88.

ومن مرتدة سريعة، انطلق فينيسيوس، ومرر كرة في العمق نحو ناتشو الذي بدوره أرسلها إلى خوسيلو الذي كان أمام المرمى الخالي، ليحرز الهدف الثالث للملكي في الدقيقة (90+3).

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