وفاة بايدن وحرب نووية.. ما صحة تنبؤات منسوبة لمسلسل سيمبسون؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور مأخوذة من فيديوهات من مسلسل الرسوم المتحركة التلفزيوني الشهير “ذا سيمبسونز” (The Simpsons) تزعم أنّ المسلسل تنبأ باندلاع حرب أوكرانيا وأن لديه المزيد من التوقّعات لعام 2024.

وتحتوي المجموعة على ست صور، ثلاث منها تتنبأ بـ: حرب أوكرانيا عام 2022، ووفاة الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت لاحق من عام 2024، وانفجار نووي في 5 مايو/ أيار 2024.

غير أنّ أحد المنتجين التنفيذيين في المسلسل أكد لوكالة “رويترز” أنّ المزاعم غير صحيحة.

كما سبق للوكالة أن تحقّقت من صحة مثل هذه الادعاءات، بما في ذلك واحدة انتشرت عام 2022 حول حرب أوكرانيا، والتي استخدمت صورتين من نفس الصور التي تمّ التلاعب بها في الصور الحديثة.

وعلى غرار الصور التي انتشرت عام 2022، تستخدم مجموعة الصور الحديثة من أبريل/ نيسان الماضي، إطارات معالجة مأخوذة من أجزاء مختلفة من المسلسل التلفزيوني “ذا سيمبسون”.

وقال مات سلمان المنتج التنفيذي ومدير العرض في المسلسل للوكالة، إنّ “جميع الصور الموجودة في المنشور الجديد تم تعديلها باستخدام برنامج فوتوشوب أو تمّ تغييرها بطريقة أخرى”.

وأضاف أنّ جميع الأخبار التي تتحدّث عن “تنبؤات” عائلة سيمبسونز “مزيفة، وتمّ إنشاؤها بواسطة أشخاص ليس لديهم أي علاقة بالبرنامج التلفزيوني، أو لديهم أجندات مضللة عمدًا، أو لا يهتمون أبدًا بما تم تصويره في المسلسل”.

وفاة بايدن

في أول تنبؤ، استُخدمت صورة شاهد قبر مكتوب عليه: “ارقد بسلام جو بايدن 2024” (RIP 2024 Joe Biden)، في إشارة إلى وفاة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتبيّن أنّها مأخوذة من حلقة تعود لعام 2010 بعنوان “Treehouse of Horror XXI”. وتحتوي الصورة الأصلية على عبارة ” I. M. DEAD” منقوشة على شاهد قبر.

اندلاع حرب أوكرانيا

أما الصورة الثانية، فتُظهر جنديًا يرتدي الزي العسكري الأوكراني، وهو يُوجّه بندقية محفور عليها عام 2022، نحو رسم كاريكاتوري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي الخلفية يظهر “هومر” بطل المسلسل وهو يُلوّح بالعلم الأوكراني.

وتبيّن أنّ الصورة عبارة عن مزيج من ثلاث مقتطفات من فيديو تمّ التلاعب بها. الأولى صورة الجندي المأخوذة من حلقة تعود لعام 2019 بعنوان “جنون اللعبة”. كما أنّ النسخة الأصلية للصورة التي نُشرت أيضًا على حساب المسلسل على منصّة “إكس” في عام 2019 للاحتفال بيوم المحاربين القدامى، لا تُظهر رقعة أوكرانية على الزي العسكري، ولا أي نقش على السلاح.

أما صورة بوتين، فمأخوذة من فيديو قصير بعنوان “هومر يصوّت عام 2016”. وتُظهر النسخة المعدّلة الرئيس الروسي وهو يرتدي قميصًا أحمر اللون مزينًا بـ “ccc”، ويُرجّح أنّه الاختصار للاتحاد السوفيتي السابق. لكنّ في النسخة الأصلية، يرتدي بوتين قميص فريق “بوسطن ريد سوكس” للبيسبول.

كما أنّ صورة هومر وهو يلوّح بالعلم الأوكراني مأخوذة من حلقة تعود لعام 2006 بعنوان “بوب ​​الإيطالي”، حيث يلوّح بالعلم الأميركي.

الانفجار النووي

أما في الصورة الأخيرة، فيظهر تاريخ “5/5/2024” على صورة لقنبلة ذرية غير منفجرة وسحابة عيش الغراب.

وتبيّن أنّ صورة القنبلة الذرية مأخوذة من لعبة الهاتف المحمول “The Simpsons: Tapped Out”، كما أنّ سحابة عيش الغراب مأخوذة من حلقة تعود لعام 2010 بعنوان “To Surveil, with Love”.

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