تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجوازات القطرية والسودانية

استقبلت الإدارة العامة للجوازات بدولة قطر اليوم وفداً من وزارة الداخلية السودانية والذي يزور البلاد في مهمة رسمية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال عمل الجوازات بين البلدين الشقيقين حيث ترأس الوفد السوداني، الفريق شرطة عبد المنعم محمد عبد القيوم مساعد المدير العام للشؤون المالية واللواء شرطة (حقوقي) عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة.

من جانبه رحب اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري المدير العام للجوازات بالوفد الزائر، مؤكداً أهمية مثل هذه الزيارات الميدانية والتي تهدف لتبادل الخبرات والتعرف على عمل الجوازات بدولة قطر، مضيفاً بأن هذه الزيارة هي الثانية من أجل التنسيق المشترك بين البلدين في أعمال الجوازات والهجرة .

من جهته قال الفريق عبد المنعم إن هذه الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع الجانب القطري والعلاقات الازلية التي تجمع البلدين الشقيقين ولمزيد من التنسيق المشترك في المرحلة القادمة وكذلك في إطار الدعم الذي قامت به الإدارة العامة للجوازات بدولة قطر للشرطة السودانية. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الوفد تعرف من خلال الزيارة على التقنيات الحديثة والأنظمة المتقدمة المستخدمة في الإدارة العامة للجوازات وسجل زيارة لإدارة الجنسية ووثائق السفر للتعرف على آلية إصدار الجوازات القطرية.

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