الكتلة الديمقراطية تقبل عضوية تنظيمات جديدة

أعلنت قوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية قبول عضوية تنظيمات جديدة لمظلتها في إطار توسيع الكتلة وإستيعاب مكونات متعددة في السودان وإشراكها في ادارة العملية السياسية.

و أجاز إجتماع رؤساء التنظيمات السياسية لقوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية يوم أمس طلبات نيل العضوية تقدمت بها تنظيمات سياسية شملت مجلس الصحوة الثوري بقيادة الشيخ موسى هلال، تجمع قوى التحرير، حركة جيش تحرير السودان-المجلس الانتقالي بقيادة القائد صلاح رصاص.

و أكدت الكتلة انه هذا سيتم تضمين قيادات وكوادر هذه التنظيمات في الهياكل المختلفة لقوى الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية، و أعلنت عن إنضمام عدد من القوى المدنية والنشطاء لآحقاً.

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