“وفيها إيه يعني”.. فيلم جديد يجمع غادة عادل وماجد الكدواني

تعاقد كلًا من ماجد الكدواني وغادة عادل على بطولة فيلم جديد بعنوان وفيها إيه يعني، والذي من المقرر أن تعلن الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة عن باقي تفاصيل الفيلم والموعد المبدئي لبداية التصوير.

جدير بالذكر إنه تنتظر غادة عادل خلال الفترة القادمة عرض فيلم أهل الكهف، الذي انتهت من تصويره منذ فترة ولكن إلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض، والعمل من بطولة خالد النبوي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وريم مصطفى، والراحل جميل برسوم، وآخرين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفه.

أما ماجد الكدواني فعُرض له مؤخرًا فيلم أبو نسب، بطولة محمد إمام وتأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وشارك فيه ياسمين صبري، ووفاء عامر، وهالة فاخر وآخرين

وقامت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تكريم الفنانة غادة عادل، في دورته الثامنة، التي عقدت في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل، تقديرا لمسيرتها السينمائية التي بدأتها عام 1998 بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع المخرج سعيد حامد، والتي قدمت خلالها نوعيات مختلفة من الأفلام التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

بوابة الفجر