زيادة كبيرة في أسعار الغاز بالخرطوم

قررت اللجنة الاقتصادية باللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، زيادة سعر أنبوبة الغاز للمواطن إلى 23.600 جنيه للأسطوانة زنة 12.5 كيلو.

وقالت إنها ظلت طوال الأيام الماضية تتابع الزيادة التي طرأت في أسعار الغاز المستورد بسبب ارتفاع سعر الدولار كمكون أساسي في استيراد الغاز.

وأشارت إلى انها بذلت مساع لتقليل أثر الزيادة على المواطن غير أن عدم ثبات قيمة الجنيه مقابل ارتفاع سعر الدولار حالت دون ذلك. اليوم التالي

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