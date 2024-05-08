أمير الكويت يعزى رئيس مجلس السياده فى وفاة نجله

بعث أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح برقية تعزية ومواساة لاخيه فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الشقيق لوفاة نجله داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته . كما قام سفير دولة الكويت الدكتور فهد الظفيري بتقديم واجب العزاء والمواساة لفخامة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان وذلك خلال مشاركة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة هذا اليوم في بورتسودان . سونا

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