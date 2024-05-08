عقار يلتقي مدير عام وحدة مكافحة العنف ضد المرأة

شدد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير على أهمية تفعيل كافة القوانين والتشريعات والإتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة وحمايتها لاسيما في مناطق النزوح ومعسكرات اللجوء، وتقديم الدعم اللازم اجتماعيا ونفسيا لتعزيز الأمن والحماية للنساء.

وأمن سيادته لدى لقائه بمكتبه اليوم الدكتورة سليمة إسحق الخليفة شريف مدير عام وحدة مكافحة العنف ضد المرأة على ضرورة القضاء عل كافة أشكال العنف وتغيير المفاهيم والسلوك ورفع مستوى الوعي بالمجتمعات.

وأشار عقار إلى أهمية تفعيل دور المنظمات والمؤسسات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة والمحافظة على حقوقها وحمايتها من عمليات القتل العشوائي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والزواج القسري لافتا الى ضرورة المحافظة على نسبتها في العمل ودعم المرأة العاملة والمنتجة في كافة مناطق السودان.

من جانبها أستعرضت الدكتورة سليمة إسحق في تصريح صحفي عقب اللقاء مهام وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ومسؤوليتها ودورها في حماية النساء والفتيات في مناطق النزاعات النشطة ومناطق النزوح.

ولفتت سيادتها الى أهمية تكامل الأدوار والتنسيق المشترك بين الجهات الرسمية والشعبية لحماية النساء والفتيات من الإنتهاكات المباشرة في مناطق النزاع والنزوح اللاتي يتعرضن للاستغلال اثناء تقديم الخدمات.

سونن