شاهد بالفيديو.. يا دا سيد ريدي ما جا .. والسمك في الموردة .. “لماذا الآن” فدوى فريد

المطربة فدوى فريد

الليلة ما جا سيد ريدي ما جا، يا الله القوي أنا شن بسوي، سافر حبيبي بالتاكسي الجوي والسمك في الموردة.

يستعيد السودانيون ذاكرتهم الجميلة من وقت لآخر، متناسين أكبر أزمة يمر بها هذا العملاق الإفريقي.

أنا من وفاه قلبي اصطفاهو .. من جزيرة توتي المحتلة بواسطة مليشيا الدعم السريع، حيث أقيم الحفل قبل عام من حرب السودان.

الساعة خمسة يا حبيب ما تنسى، حبيبي البريدو في محطة خمسة .. فدوى فريد الأبنوسة غنت للسودانيين بعد الحرب المفروضة التي تخوضها القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

انت الإرادة سبب السعادة، حبيتو لكن دايرين زيادة.. شاهد الفيديو بحسب رصد محرر “أخبار الخليج 365”:

الخرطوم – “أخبار الخليج 365”