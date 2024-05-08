“أنا أهم منه”.. يوسف زيدان يرد على اتهامه بـ”التقليل من شأن” عميد الأدب العربي طه حسين

رد المؤرخ والروائي المصري المعروف، يوسف زيدان، على الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نُسبت له تصريحات اعتبرها البعض “مسيئة” لعميد الأدب العربي الراحل، طه حسين.

وكان زيدان خلال مشاركته في ندوة ثقافية، الأحد، في المتحف المصري الكبير، وعنوانها “خمسون عاماً على رحيل طه حسين”، قد وجه سؤالا إلى المفكر والمؤرخ السوري فراس السواح، قائلا: “هل أنت أهم أم طه حسين؟”.

وعندها رد السواح بقوله: “أنا أهم وأنت أهم”، مما أثار حالة من الغضب لدى العديد من النخب الثقافية في مصر والعالم العربي.

ولاحقا، أكد زيدان في تصريحات تلفزيونية، نقلت مقتطفات منها صحيفة الأهرام المحلية، أن حديثه عن طه حسين “كان مجرد دعابة ومزحة”، مشيرا إلى أن حسين “هو أستاذ الأجيال وعميدهم”.

وقال زيدان في مقابلة مع قناة صدى البلد، الأحد: “حينما شاهدت انتشار الفيديو، سررت من حمقة (غضب) المصريين من أجل عميدهم في الأدب الراحل طه حسين”.

وتابع: “سننشر الفيديو الكامل للجلسة التي كانت تستهدف إطلاق مؤسسة ثقافية تهدف لتكريس الأدب والفن، وما جرى من حديث بشأن طه حسين”.

وأضاف: “أكدت خلال الجلسة على أن طه حسين كان يطبع 1000 نسخة وتباع على فترات طويلة، وذلك بعكس الوقت الحالي حيث يتم بيع نسخ مجلدات طه حسين على مراحل قصيرة الأجل وبكثرة”.

وقال: “الناس لم يفتشوا في ضمائرنا بشأن جملة أنا أهم من طه حسين!.. أطالب كل من يهاجمنا بمشاهدة الجلسة بعد نشرها كاملة على الإنترنت، والتي تصل إلى 3 ساعات”.

الحرة