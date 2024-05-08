الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، إن أكثر من نصف مستشفيات السودان خرجت عن الخدمة بسبب الحرب في البلاد.

وأضاف جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، أن 33% من سكان السودان “يواجهون جوعاً حاداً جرّاء الصراع، كما أن خطر المجاعة يهدد دارفور والخرطوم”.

وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 15 ألف ضحية و33 ألف جريح، بالإضافة إلى 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات صحية إنسانية عاجلة منذ بدء الصراع في السودان في أبريل من العام 2023.

وتابع جيبريسوس: “نزح ما يقرب من 9 ملايين شخص، نصفهم من الأطفال، مع إمكانية وصول محدودة للغاية إلى الخدمات الصحية وأكثر من 70% من المستشفيات في الولايات المتضررة من النزاع وما يقرب من نصف المرافق الصحية في بقية أنحاء البلاد خرجت عن الخدمة”.

وطالب مدير منظمة الصحة العالمية، أطراف النزاع في السودان بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون عوائق.

صحيفة السوداني