القبض على الخادمة السودانية التي تعدت على الصغيرة أثناء صراخها بالتجمع

القاهرة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على الخادمة السودانية بطلة فيديو تعذيب طفل وكتم أنفاسه أثناء نومها معه داخل شقة رجل أعمال بمنطقة التجمع الخامس.

خادمة سودانية تكتم نفس صغير

وكان تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخادمة سودانية الجنسية، خلال التعدي على طفل بطريقة بشعة في أثناء صراخ الطفل داخل غرفته.

وأوضح الفيديو أن الخادمة تظهر داخل غرفة أطفال في شقة سكنية بها سريرين عليهما صغيرين أحدهما يصرخ، فحاولت الخادمة حمله لمنعه من الصراخ، وعندما استمر في الصراخ قامت بكتم أنفاسه والتعدي عليه بالضرب بشكل مأساوي لكي يكف عن الصراخ.

وكشف الجريمة كاميرات المراقبة المثبتة داخل الغرفة من صاحب المنزل دون علم الخادمة، والتي التقطت لحظة التعدي على الطفل وكتم أنفاسه.

من جانبه، أكد مصدر أمني أنه تم فحص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط الخادمة وتقديمها لجهات التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

القاهرة 24