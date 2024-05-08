البرهان: لامفاوضات ولاسلام ولا وقف إطلاق نار إلا بعددحرالتمرد

رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة لدى تفقده الخطوط الأمامية للمتحركات بولاية نهر النيل عطبرة8-5-2024(سونا) البرهان : التحية للشعب السوداني وللقوات المسلحة والأجهزة النظامية من قوات الشرطة وجهاز المخابرات والمقاومة الشعبية لتصديهم ودحرهم لهذا التمرد . *البرهان :* لا مفاوضات ولا سلام ولا وقف إطلاق نار إلا بعد دحر هذا التمرد والخلاص من هؤلاء المتمردين المجرمين ليعيش هذا الوطن بسلام *البرهان :* قتالنا لمليشيا الدعم السريع الارهابية المتمردة لن يتوقف الا بتحرير هذا الوطن من هؤلاء المتمردين المجرمين *البرهان :* لن نوقف القتال حتى هزيمة هؤلاء المجرمين الذين دمرو هذا البلد الكريم والذين استباحو ممتلكات المواطنين ومارسو ابشع الانتهاكات واغتصبو بناتنا الحرائر في الخرطوم والجنينة والجزيرة *البرهان :* النصر قريباً بإذن الله . سونا

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