تكريم مدير الجمارك السابق بالقضارف – صورة

خاطب والي القضارف المكلف اللواء الركن معاش محمد احمد حسن بقاعة امانة حكومة الولاية ظهر اليوم الاحتفال الذي نظمته إدارة جمارك الولاية بمناسبة تكريم ووداع العميد شرطة إبراهيم بخيت مدير جمارك الولاية الذي نقل للعمل بجمارك حلفا وذلك بحضور ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الاستاذ نورالدائم بابكر مضوي ولجنة أمن الولاية ومدير الجمارك بالولاية العميد شرطة نابغ المدنى وعدد من مكونات الولاية وضباط وضباط صف وجنود شرطة الجمارك. واشاد الوالي المكلف باسهامات العميد ابراهيم بخيت فى تطوير العمل الجمركي بالولاية متمنيا له التوفيق فى موقع عمله الجديد مؤكدا عزم حكومة الولاية على العمل مع إدارة الجمارك لتمكين الميناء الجمركي الجاف من القيام بمهام الصادر وتحقيق الأهداف المرجوة من انشاءه. المتحدثون فى الاحتفال عددوا الأدوار الكبيرة التى لعبها المحتفى به إبان توليه إدارة جمارك الولاية خاصة عند بداية فترة الحرب ومساهمته الفاعلة مع حكومة الولاية في تسهيل إجراءات استيراد السلع الاستهلاكية للولاية عبر معبر القلابات الحدودي مع الجارة اثيوبيا مشيرين للجهوده التي بذلها مع افراد جمارك القضارف من أجل حماية الاقتصاد وتحقيق عائدات مهولة للخزانة العامة للدولة وخزينة الولاية فضلا عن قيامه بتبسيط الإجراءات والمعاملات الجمركية . سونا

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