تمازج: لا نثق في أي مساعي للسلام تقودها الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية

قال الناطق الرسمي باسم حركة تمازج السودانية عثمان عبدالرحمن: لا نثق في أي مساعي للسلام تقودها الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية. وقال الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البجا سيد علي أبو آمنة: ميثاق السودان الموقع بالعاصمة المصرية القاهرة عمل إقصائي القصد منه إعادة الحركة الإسلامية والنظام السابق للسلطة. الجزيرة – السودان

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