والي الشمالية يطمئن على سير عمليات حصاد القمح

إطمأن والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض على سير عمليات حصاد محصول القمح بالولاية الشمالية كما إطلع لدي لقائه بمكتبه اليوم بوزير الانتاج والموارد الاقتصادية المكلف بالشمالية المهندس حسين عبد الغفور على إستعدادات الوزارة للموسم الزراعي الصيفي.

وأكد الوالي مواصلة جهود ودعم حكومته لتطوير القطاع الزراعي والاستفادة من إمكانيات وميزات الولاية في المجال الزراعي بما يضاعف المساحات المزروعة ويدفع بعجلة الانتاج والاقتصاد لاسيما في ظل الظروف الماثلة . من جانبه أوضح وزير الانتاج والموارد الاقتصادية المكلف في تصريح(لسونا) أن عمليات حصاد محصول القمح في مساحة تقدر بأكثر من 126 الف فدان تسير بصورة طيبة.

وأشار إلي أن المحصول يبشر بأنتاجية عالية واضاف أن الوزارة تواصل ترتيباتها للدخول في الموسم الزراعي الصيفي داعيا المزارعين والشركات والمستثمرين الاهتمام بالموسم والاقبال على زراعته بالمحاصيل المختلفة . وقال إن الأيام القادمة ستشهد دعوة المزارعين وقيادات العمل الزراعي في اجتماع موسع لاستعراض سياسات الموسم والمشاكل والتحديات التي يمكن أن تواجه الموسم الصيفي. من ناحية ثانية إلتقي والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله بمكتبه اليوم بأدارة مشروع أمطار للانتاج الزراعي والحيواني بمحلية الدبة برئاسة مدير المشروع المهندس خالد الطيب وتناول اللقاء سير العمل بالمشروع والعقبات التي تواجهه. وأكد الوالي إهتمام حكومة الولاية وحرصها علي تذليل المشاكل التي تواجه مشروع أمطار دفعا للعملية الانتاجية مشيرا الي أن المشروع يعتبر من المشاريع الاستثمارية الناجحة والرائدة في الولاية الشمالية. من جانبه أوضح مدير المشروع في تصريح(لسونا) أن مشروع أمطار للانتاج الزراعي والحيواني بمحلية الدبة تمكن من زراعة 4 الاف فدان من محصول القمح في الموسم الشتوي السابق بمتوسط إنتاجية 20 جوالا للفدان مؤكدا أنه سيتم تخصيص كميات مقدرة من المحصول كتقاوي تكفي لزراعة 75 ألف فدان في الموسم الشتوي القادم مشيرا الي أن المشروع مستمر في دعم الانتاج بالولاية ومحلية الدبة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد مضيفا أن مشاكل المشروع تتمثل في مدخلات الانتاج وأشاد بجهود والي الشمالية وحرصه علي تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروع.

سونا