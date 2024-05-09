ترتيبات لجلوس 700 طالبا لامتحانات الشهادة السودانية بجوبا

كشف القائم باعمال سفارة السودان بجوبا السفير جمال مالك عن ترتيبات لعقد امتحانات الشهادة السودانية لعدد 650 الى 700 طالبا سودانيا في مركزين بجوبا.

لدينا تواصل وتنسيق مع الجهات المعنية بجوبا للتأكد من سلامة المركزين وتوفر مطلوبات الحماية الامنية لاستضافة الامتحانات، مشيرا الى تواصل مستمر بين البعثة ووزارة التربية والتعليم لتحديد موعد الامتحانات. واكد القائم بالاعمال في حواره مع (سونا) استلامهم قوائم الطلاب الذين سيجلسون لامتحان الشهادة السودانية بناءا على توجيهات من وزارة الخارجية تتعلق بتسهيل امر الطلاب السودانيين بجنوب السودان للجلوس للامتحانات. وامتدح القائم بالاعمال التسهيلات التي قدمتها حكومة جنوب السودان للسودانيين بالجنوب بتوجيه من الرئيس سلفاكير ميارديت في بيان رسمي صرح بموجبه الدخول للسودانيين للجنوب بعد الحرب . واعتبر ما قامت به حكومة جنوب السودان من فتح الحدود للسودانيين بانه دور انساني تاريخي يحفظ لجنوب السودان وقيادته الرشيدة مؤكا انه تم استيعاب 80 استاذا جامعيا في جامعة جوبا ومنحهم مخصصاتهم الى جانب اتاحة الفرصة للاطباء السودانيين الاختصاصيين لمزاولة العمل في جنوب السودان كما ان مجموعات اخرى من شركات الكمبيوتر وتجار وجدت سوق عمل لها في الجنوب .

سونا