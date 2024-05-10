محمد سامي ومي عمر وأمير كرارة وميرفت أمين في عزاء والدة كريم عبد العزيز

مي عمر

حضر عدد كبير من النجوم لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز، السيدة سهير عبد العزيز التي فارقت الحياة يوم أمس.

ومن بين الحاضرين: المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، والفنان محمد لطفي، وبيتر ميمي، وميرفت أمين، وشيكو، والفنانة ماجدة زكي، والفنانة روجينا، ووفاء عامر، وجمال عبد الناصر، وإياد نصار، وأمير كرارة، وأحمد أمين، وأيمن وتار، وصبري فواز.

كما كان من بين أوائل الحاضرين: الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومصطفى شعبان، ومحمد رجب، وعزيز الشافعي، وتامر حسين، ولقاء الخميسي، وهشام عاشور، ومادلين طبر، ورانيا فريد شوقي، والمخرج أمير رمسيس، والإعلامي عمرو الليثي.

وتبعهم كل من: يحيى الفخراني وأحمد العوضي، ومروان حامد ومصطفى شعبان ومحمد رجب وعزيز الشافعي وتامر حسين وأحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، ومنة شلبي ونيللي كريم وعلاء مرسي والأب بطرس دانيال.

القاهرة 24