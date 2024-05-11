مدير شرطة ولاية القضارف يترأس اجتماع هيئة قيادة شرطة الولاية

ترأس اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد مدير شرطة ولاية القضارف اجتماع هيئة قيادة شرطة الولاية الدوري بحضور مديري الدوائر ومدراء المحليات و الإدارات العامة والمتخصصة. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الاجتماع ناقش الخطط الأمنية والإدارية الخاصة بعمليات التأمين وترقية وتطوير العمل الشرطي بالولاية. العميد شرطة عادل علي محمد مدير دائرة الشؤون العامة رحب بمدير شرطة الولاية وأعضاء هيئة القيادة اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد. واستمع خلال الاجتماع إلى تقارير عن الوضع الإداري و الأمني و الجنائي من مدراء الدوائر والمحليات والإدارات العامة والمتخصصة تناول أداء إداراتهم وكيفية انفاذ الخطط الموضوعة إضافة إلى الحلول الموضوعة لمعوقات العمل ، فيما دعا مدير شرطة الولاية إلى بذل المزيد من الجهد لإزالة كافة العقبات وتوفير معينات العمل لشرطة المحليات ولشرطة الولاية عامة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بجانب دعم الجهود الرسمية في المحافظة على أمن واستقرار وطمأنينة مواطني الولاية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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