برباعية نظيفة.. مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي مؤقتًا

نادي مانشستر سيتي

انتزع فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز من غريمه أرسنال، بعدما سحق مضيفه فولهام برباعية نظيفة اليوم السبت، على ملعب “كرافين كوتيج” في افتتاح منافسات الجولة السابعة والثلاثين من المسابقة.

وحقق سيتي فوزه السابع تواليًا في الدوري والانتصار 16 على التوالي على فولهام في جميع المسابقات، ليتقدم بنقطتين على أرسنال.

ويملك فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي يقترب من لقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنكليزي في إنجاز لا سابق له، 85 نقطة من 36 مباراة بينما يملك أرسنال 83 نقطة بعد أن لعب 36 مباراة.

طرد عيسى ديوب

ويمكن لأرسنال استعادة الصدارة حال فوزه على مانشستر يونايتد غدًا الأحد، لكن سيتي الذي سيلعب مباراته المؤجلة أمام توتنهام هوتسبير يوم الثلاثاء، أصبح الآن على بعد انتصارين من كتابة التاريخ.

وضع المدافع الكرواتي جفارديول سيتي في المقدمة في الدقيقة 13، بعد تبادل رائع للكرة مع كيفن دي بروين. وضاعف سيتي النتيجة بتسديدة قوية من فودن في الدقيقة 59.

وأضاف جفارديول الهدف الثالث في الدقيقة 71، وأكمل خوليان ألفاريز رباعية سيتي من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

واحتسبت ركلة الجزاء بسبب مخالفة ارتكبها عيسى ديوب لاعب فولهام، الذي طرده الحكم.

وقطع سيتي بالفعل خطوة كبيرة اليوم من أجل تحقيق هذا الهدف، إذ مدد مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري إلى 21 مباراة، ليزيد الضغوط على أرسنال قبل مباراته على ملعب أولد ترافورد.

ولعب فريق المدرب غوارديولا دور مطارد الصدارة في الأسابيع الأخيرة.

وقال غوارديولا: “اللاعبون العظماء يستمتعون باللعب تحت ضغط كبير. نجحت هذه المجموعة خلال السنوات القليلة الماضية في القيام بذلك، ووصلنا مرة أخرى للمراحل الأخيرة”.

وأضاف: “حلمنا هو كما قلنا قبل بضعة أسابيع عندما خسر (أرسنال) أمام أستون فيلا، أن نصل إلى المباريات الأخيرة ومصيرنا في أيدينا وأن نواجه وست هام على ملعبنا ومصيرنا بين أيدينا. قمنا بعمل جيد جدًا اليوم”.

قناة العربي