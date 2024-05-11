مصطفى تمبور قال مصطفى تمبور رئيس حركة جيس تحرير السودان بأن عودة صلاحيات جهاز المخابرات العامة بداية جادة لفرض هيبة الدولة وحسم التفلت وتضييق الخناق على العملاء وأعداء الوطن. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر تمبور: عودة صلاحيات جهاز المخابرات العامة بداية جادة لفرض هيبة الدولة وحسم التفلت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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