اجتماع بين اللجنة العليا للمقاومة الشعبية والادارة الاهلية بالجزيرة

ود مدني - ولاية الجزيرة

جددت اللجنة العليا للمقاومة الشعبية والإدارات الأهلية بولاية الجزيرة دعمها ومساندتها للقوات المسلحة فى معركة الكرامة لدحر التمرد.

ووصف رئيس اللجنة العليا للمقاومة الشعبية القومية عبد السلام الشامي في الاجتماع المشترك للمقاومة الشعبية بولاية الجزيرة والادارات الأهلية تحت شعار (معا لمساندة القوات المسلحة) الحرب الحالية بانها استعمار مكشوف تقف خلفه جهات معروفة تعمل على الدفع بالصراع للوصول لمرحلة الوصاية. وقال إن اعتماد المجلس الأعلى للإدارة الأهلية ومشائخ الطرق الصوفيه للإطلاع بدورها في حماية الأرض والعرض باشاعة السلام المجتمعي وحفظ الأمن وذلك لما للإدارة الأهلية والطرق الصوفية من واجبات تجاه المجتمع. وأشار الى إن مرحلة مابعد الحرب هي مرحلة صناديق الاقتراع.

وقال وزير الصحة بولاية الجزيرة نحن كلجنة صحية وانسانية نعلم ما يعانية انسان الجزيرة على المستوى الإنساني والصحي وهذا يقتضي تحرير ولاية الجزيرة من مليشيا الدعم السريع التي دمرت ولاية الجزيرة ونظامها الصحي الذي هو أكبر نظام صحي على مستوى السودان وقال إن التمرد دمر ١٠٧٠ مؤسسة صحية بالجزيرة تدمير ممنهج.

وقال العمدة عباس بابكر في كلمته إن ولاية الجزيرة عصية على التمرد رغم نزيفها وتحتاج لوقوفنا صفا واحدا لدعم الوسط. وأكد الشيخ اللواء (م) سفيان ان النصرة تأتي بالتضحية للوصول إلى التحرير والسودان معروف بقوة أهله وصلابتهم داعيا إلى التوحد صفا واحدا ودعم الأهل وطالب بتمليك اهل الجزيرة سلاحا أسوة ببقية الولايات للدفاع عن أنفسهم وأرضهم وعرضهم . وقال التوم هجو انهم هنا من أجل حق المواطن المغتصب والمقتول والمشرد والمهان وزاد ان الجزيرة اليوم أحوج لقياداتها وزعمائها وسمى ارض الجزيرة بالمحتلة الان بالمستعمر وان المتمردين يمارسون السلب والنهب والازلال لانسان الجزيرة وأكد أن لا تفاوض ولا تقدم ولا الاحزاب مناشدا ان يكون الحراك سوداني من داخل السودان.

من جانبه قال مدير مشروع الجزيرة ان مشروع الجزيرة هو قلب الجزيرة وقلب السودان النابض وباصابته اصيب قلب السودان مشيدا بشباب الجزيرة الذي جاهدوا ودافعوا عن الوطن مجددا مطلب التسليح لانسان الجزيرة للدفاع عن الأرض والعرض.

سونا