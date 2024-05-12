ليلى علوى توشك على الانتهاء من “المستريحة” وتواصل “جوازة توكسيك”

تعيش النجمة ليلى علوي حالة من النشاط الفني المكثف، إذ تواصل تصوير أكثر من عمل سينمائي، وذلك تمهيدا لطرحها بدور العرض السينمائية خلال موسم صيف 2024، فقد أوشكت “ليلى” على الانتهاء من تصوير أحدث أعمالها السينمائية “المستريحة”، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، وقيادة المخرج عمرو صلاح.

من جهة أخرى، تواصل “ليلى” تصوير أحداث فيلمها “جوازة توكسيك”، بقيادة المخرج محمود كريم، ومشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، منهم: هيدي كريم، تامر هجرس، بيومي فؤاد، ملك قورة، محمد أنور، وغيرهم، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار مليء بالتشويق والإثارة حول نية “فريدة وكريم” الزواج من بعضهما، بعد قصة الحب التي نشأت بينهما، حيث تتوجه عائلة “كريم” لطلب “فريدة” للزواج، فيلاحظان مدى الاختلاف في الخلفية والتربية بينهما، لا سيما بسبب طبيعة “فريدة” المتحررة، على عكس عائلة “كريم”، لذلك يقفان عائقًا لحبهما ويحاول الجميع عدم إكمال علاقتهما بالنجاح.

وتجسد “ليلى” خلال أحداث فيلم “المستريحة” شخصية سيدة أعمال تدعى “شاهيناز”، تدخل فى عمليات نصب من أجل الحصول على مجوهرات وألماس، ومن ثم تتصاعد الأحداث وتدخل فى صراعات مع رجل أعمال يدعى “حاتم العصب”، يجسده الفنان بيومى فؤاد.

وكان قد بدأ فريق عمل فيلم “المستريحة” تصوير أحداث الفيلم فى شهر فبراير الماضي، وتوقف خلال شهر رمضان لارتباط معظم الفنانين بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية، ثم قام المخرج عمرو صلاح باستئناف تصوير الأحداث المتبقية خلال الأيام الماضية تمهيدا لطرحه فى دور العرض السينمائية خلال موسم الصيف.

ويسجل فيلم «المستريحة» التعاون الأول بين النجمة ليلى علوي والمخرج عمرو صلاح، حيث سبق وقدم العديد من الأعمال، منها أفلام: «قلب أمه» و«ديدو» و«زومبي» و«جروب الماميز»، ومسلسل «ألف حمدالله ع السلامة» رمضان قبل الماضي، أما أحدث أعماله السينمائية هو فيلم «عاشق»، بطولة أحمد حاتم وأسماء أبواليزيد.

وفى سياق متصل، تعاونت النجمة ليلى علوي مع الفنان بيومي فؤاد فى عدة أعمال سينمائية، منها فيلم “ماما حامل”، عام 2021، بمشاركة: حمدى الميرغنى، محمد سلام، وفيلم “شوجر دادى” عام 2023، بمشاركة حمدى الميرغنى، مى الغيطى، وفرح الزاهد، ومصطفى غريب، والعملان من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

فيلم «المستريحة» تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي، وبطولة النجمة ليلى علوي وبيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبة ومصطفى غريب ونور قدري وعبدالرحمن ظاظا، وتأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، ومنتج منفذ علوي أبوالعلا، وإنتاج طارق البدراوي، وإخراج عمرو صلاح.

جريدة الدستور