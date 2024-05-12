الجيش يسقط مسيّرتين في منطقة الشوك بشرق السودان

درون - ارشيف أسقط الجيش السوداني مسيّرتين بمنطقة الشوك بشرق السودان، إحداهما ضربت خارج مهبط طيران الشوك.

وقالت مصادر (السوداني): “المسيرتان تعاملت معهما مضادات الطيران وأجهزة التشويش والدفاع الجوي وأسقطتهما، دون خسائر في الأرواح أو العتاد”. صحيفة السوداني

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