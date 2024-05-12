جماهير الريال تحتفل باللقب الـ 36

احتفل فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم بلقب الدوري الإسباني بين جماهيره، الأحد، متلقيًا استقبالًا حكوميًا رسميًا، وطاف شوارع العاصمة بواسطة حافلة تحمل اللاعبين وكأس البطولة.

وحصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 36، قبل أربع جولات من نهاية الموسم، لكنه لم يتمكن من الاحتفال آنذاك، نظرًا لأنه كانت تنتظره مواجهة صعبة أمام بايرن ميونيخ الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفوق النادي الملكي على النادي البافاري 3ـ2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب، ليضرب موعدًا مع بوروسيا دورتموند الألماني في النهائي، على ملعب ويمبلي لندن، في الأول من يونيو المقبل.

واحتشد الآلاف من المشجعين لاستقبال حافلة الفريق، التي طافت أرجاء العاصمة، قبل توجهها إلى مكان الاحتفال التقليدي للنادي في ميدان سيبيليس.

وجرى تسليم كأس البطولة خلال مراسم احتفالية في المركز التدريبي للنادي.

واعتاد ريال مدريد على الاحتفال بالألقاب في ملعب سانتياجو برنابيو، لكن الملعب يستعد لاستضافة حفل موسيقي، الأحد.

وقال فلورنتينو بيريز، رئيس النادي: «الفريق تخطى وضعًا بدا وأنه لا يمكن تجاوزه»، في إشارة إلى موجة من الإصابات، التي ضربت اللاعبين في وقت مبكر من الموسم.

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