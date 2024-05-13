صابر الرباعي بعد نجاح أغنيته: تحبوا تقولوا عليا باشا تمام كلنا بشوات

رد الفنان صابر الرباعي على لقب الباشا والذي يتوافق مع اسم أحدث أغانيه باسم “الباشا” التي طرحت منذ أيام وحققت نجاحا كبيرا.

وقال صابر الرباعي فى تصريحات ل”etبالعربي”، معلقا: “ تحبوا تقولوا عليا باشا تمام كلنا بشوات انا ولا انتوا وكل الناس بشوات”.

وعن استعانته بشنب كرتون أثناء الأحتفال بنجاح الأغنية، قال صابر الرباعي أن لقب باشا بيكون مصاحب دائما للشنب وأنه أحب الفكرة بعد عرضها عليه من الفريق المختص بالسوشيال ميديا.

وتخطت أغنية الباشا للمطرب صابر الرباعي حاجز مليون مشاهدة وذلك بعد ٢٤ ساعة من طرحها علي قناته الرسمية علي يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر محمد أبو نعمه والالحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

وقال الفنان صابر الرباعي عن ” الباشا “:-هي أغنية خفيفة الظل يتغزل فيها شاب بحبيبته بالطريقة المصرية الخفيفة التي تعجب الجميع وتشعرك بالمرح والمحبة، وفي هذه الأغنية قمت بتغير مود الأغاني التي اقدمها، كذلك عدلت بعض المفردات من كلمات الاغنية حتي تتناسب مع الشارع المصري واثق ان الاغنية ستنال اعجاب الكثيرين.

الباشا أبو ورده في خده بيمسي علي الحلوين

ده جمال أصلي بتاع بلده مشفتش زيه اثنين

من كتر العظمة يعدي قلبي بيشبع دقات

ده جمال واصل ومعدي ما هو برده الناس مقامات

الباشا اما بيتكلم وكأنه بيعزف عود

سلمت وقلبي استسلم لجماله بدون مجهود

صدى البلد