محمد رمضان يتألق في حفل زفاف ابنة مصطفى كامل – صورة

حرص المطرب محمد رمضان على إحياء حفل زفاف أبنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الذي أقام داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدم مجموعة من أغانيه التي تفاعل معها جميع الحاضرين.

كما قدم تامر حسني أغنية “حلو المكان” التي تفاعل معها الحضور، وأغنية “هادلعني”، كما غنى مع مصطفى قمر ديو لأغنية “حبيب حياتي”، كما غنى أغنية “كل مرة” وشاركه الغناء الفنان دياب

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل الزفاف والوقوف بجانب مصطفى في هذا اليوم ومنهم بشرى، أحمد عصام، نادية مصطفى، حلمي عبدالباقي، صبري فواز، كما أحيا مدحت صالح حفل الزفاف.

وحضر الفنان وليد توفيق، الذي سافر خصيصا من بيروت للقاهرة للووقوف، بجانب صديقه الفنان مصطفى كامل، في حفل زفاف ابنته فرح، كما صحبه الفنان محمد حماقي الذي حضر منذ قليل وأشعل حفل الزفاف بصحبة الفنان تامر حسني ومجموعة من الفنانين، التي تفاعل معهم الحضور بشكل كبير.

بوابة الفجر