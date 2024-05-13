مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات يترأس إجتماع هيئة قيادة شرطة ولاية نهرالنيل

ترأس اللواء شرطة حقوقي / الطاهر علي محمد البلولة مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات إجتماع هيئة قيادة شرطة ولاية نهرالنيل برئاسة شرطة الولاية. واستمع سيادته خلال الإجتماع لتقرير مفصل قدمه اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل تناول خلاله كافة الجوانب الإدارية والجنائية والخدمية والمجهودات المبذولة لتثبيت دعائم الأمن بجميع محليات الولاية والخطط والمشروعات قيد التنفيذ. وأشاد مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات بأداء شرطة ولاية نهرالنيل بمختلف تشكيلاتها ووحداتها وما تحقق من إنجازات كبيرة وملموسة خلال الفترة الماضية دفعت قيادة قوات الشرطة للإشادة بها والثناء عليها وفي ذات السياق جاء تنوير سيادته لأعضاء هيئة قيادة شرطة ولاية نهرالنيل بالملفات الأساسية التي استكملتها رئاسة قوات الشرطة في جوانب معينات العمل ومطلوبات المرحلة القادمة منوهاً إلى أن هذه الخطوات الكبيرة تحققت في ظل ظروف بالغة التعقيد واستمع سيادته لمداخلات الأعضاء وعقب عليها ليختتم الإجتماع أعماله بالتأمين على خطط وبرامج شرطة ولاية نهرالنيل والتأكيد على دعمها لتحقيق الأهداف المنشودة . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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