مباحثات أمريكية مصرية بشأن الأزمة السودانية في القاهرة

حرب السودان استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، مبعوث الولايات المتحدة الخاص للسودان توماس بيريللو، ترافقه سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، وحضر اللقاء السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان.

تناول اللقاء، التطورات الأخيرة في السودان وخاصة في شمال دارفور والحاجة لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار حقناً لدماء الشعب السوداني، وحفاظاً على أمن وسلامة المدنيين، وتعزيز جُهود الاستجابة للوضع الإنساني المتدهور، وتهيئة المناخ لبدء عملية سياسية جامعة تستجيب لتطلعات وآمال الشعب السوداني. صحيفة السوداني

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