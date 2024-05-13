إستخراج الجوازات والأوراق الثبوتية بولاية الجزيرة في الأيام المقبلة

إستقبل الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف صباح اليوم بمكتبه برئاسة محلية المناقل العاصمة الادارية لولاية الجزيرة العميد شرطة دكتور خالد محمد نور مدير شرطة ولاية الجزيرة المكلف وذلك بحضور العقيد شرطة احمد حسن عبدالله السني مدير شرطة محلية المناقل والرائد شرطة علي الامين عثمان رئيس فرع الشرطة الأمنية بالمحلية

والي الجزيرة تناول خلال استقباله لمدير شرطة الولاية دور الشرطة في خدمةالشعب شعار جسدته وزارة الداخلية من خلال تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات والأحوال المدنية والمرورية واستخراج الاوراق الثبوتية فضلا عن دورها في المبادرات الانسانية مشيرا إلى أن القانون لا يستقيم بلا شرطة.

العميد شرطة دكتور خالد محمد نور مدير شرطة الولاية المكلف أكد أن رأية الامن والأمان والاستقرار والطمأنينة لن تسقط وأن الشرطة سوف تظل العين الفاحصة التي تراقب بعين لاتعرف السهر ترصد من خلف الستر مكامن الخطر الذي يتربص بالأمة السودانية بمهنية وخبرة ابناء وزارة الداخلية المنتشرون في ربوع البلاد.

مؤكدا عزم وزارة الداخلية بعودة خدمات استخراج الجوازات والاوراق الثبوتية بولاية الجزيرة في الأيام المقبلة وأن الشرطة لن تدخر جهدا في بسط هيبة الدولة والامن والطمأنينة والاستقرار وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار ولاية الجزيرة.

سونا